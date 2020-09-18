Мужчина гулял по пляжу и нашел мозг в фольге

09:40
Фото: ТАСС/Marcio Jose Sanchez/AP
Художник Джимми Сенда из американского штата Висконсин нашел завернутый в фольгу мозг, когда гулял по пляжу, сообщает "Мир 24".
Уточняется, что мужчина часто ходит вдоль берега в поисках различных стекляшек, которые он использует в своих скульптурах. Но в этот раз он нашел сверток из фольги.
"Я не сразу понял, что именно в нем находится. Было похоже на куриную грудку, но это был мозг. Также в пакете были цветы и китайские деньги", – написал художник в социальных сетях.
Некоторые пользователи усомнились в том, что это человеческий орган, предположив, что он свиной. Сенда отнес находку в полицию, где теперь сотрудники правоохранительных органов ожидают исследования судмедэксперта.
Ранее в подмосковной квартире нашли завернутое в пакет тело женщины 50–55 лет с выраженными гнилостными изменениями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: