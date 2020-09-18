Мужчина гулял по пляжу и нашел мозг в фольге

Фото: ТАСС/Marcio Jose Sanchez/AP

Художник Джимми Сенда из американского штата Висконсин нашел завернутый в фольгу мозг, когда гулял по пляжу, сообщает "Мир 24".

Уточняется, что мужчина часто ходит вдоль берега в поисках различных стекляшек, которые он использует в своих скульптурах. Но в этот раз он нашел сверток из фольги.

"Я не сразу понял, что именно в нем находится. Было похоже на куриную грудку, но это был мозг. Также в пакете были цветы и китайские деньги", – написал художник в социальных сетях.

Некоторые пользователи усомнились в том, что это человеческий орган, предположив, что он свиной. Сенда отнес находку в полицию, где теперь сотрудники правоохранительных органов ожидают исследования судмедэксперта.

Ранее в подмосковной квартире нашли завернутое в пакет тело женщины 50–55 лет с выраженными гнилостными изменениями.