Девушка лишилась руки ради страховки и села в тюрьму

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Жительницу Словении, которая лишилась руки ради получения страховки в миллион евро, посадили в тюрьму на два года, сообщает ABC News.

Ранее она заключила договоры сразу с несколькими страховыми компаниями. Согласно плану, женщина должна была получить половину суммы, а остальное ей выплачивалось бы в виде ежемесячных платежей.

Сообщается, что посте того, как молодой человек девушки отсек ей руку циркулярной пилой, они обратились в больницу и сообщили о якобы несчастном случае. К тому же, часть руки они спрятали дома, чтобы ее не пришили медики, а девушка получила бы инвалидность.

Также уточняется, что при расследовании в истории поиска компьютера пары нашли запросы в интернете о работе "искусственной руки". За мошеннические действия девушке дали три года заключения, а ее молодому человеку – три.

Ранее сообщалось, в Омске местный житель нанес несколько ножевых ранений своему знакомому, а затем отрубил ему голову. По версии следствия, его убил 51-летний хозяин квартиры, где был найдено тело.

После совершения преступления он попытался замести следы, однако сожительница подозреваемого увидела тело и вызвала полицию, добавили в СК.