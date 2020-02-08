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Москва 24

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Происшествия

01:37

Житель Клина получил 12 лет за убийство из-за шума во дворе

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жителя Клина осудили на 12 лет колонии за убийство мужчины, с которым у него произошел конфликт из-за шума во дворе.

Как сообщила прокуратура Московской области, обвинительный вердикт в Клинском городском суде был вынесен на основании решения коллегии присяжных заседателей.

Инцидент произошел в ночь на 14 июня 2019 года. Житель Клина услышал шум на улице, а затем выглянул в окно собственной квартиры и сделал замечание людям во дворе.

В результате словесного конфликта он, вооружившись ножом, спустился вниз и убил одного из мужчин.

Ранее стало известно, что законопроект, ужесточающий наказание за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Шуметь запретят по всей стране с 23:00 до 07:00.

В России планируют ужесточить наказание за шум ночью

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