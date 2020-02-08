Житель Клина получил 12 лет за убийство из-за шума во дворе

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Жителя Клина осудили на 12 лет колонии за убийство мужчины, с которым у него произошел конфликт из-за шума во дворе.
Как сообщила прокуратура Московской области, обвинительный вердикт в Клинском городском суде был вынесен на основании решения коллегии присяжных заседателей.
Инцидент произошел в ночь на 14 июня 2019 года. Житель Клина услышал шум на улице, а затем выглянул в окно собственной квартиры и сделал замечание людям во дворе.
В результате словесного конфликта он, вооружившись ножом, спустился вниз и убил одного из мужчин.
Ранее стало известно, что законопроект, ужесточающий наказание за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Шуметь запретят по всей стране с 23:00 до 07:00.
В России планируют ужесточить наказание за шум ночью