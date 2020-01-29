Экс-директора фабрики "Меньшевик" оправдали по делу об убийстве

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Коллегия присяжных признала невиновным бывшего генерального директора кондитерской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, передает Агентство "Москва".

Он обвинялся в убийстве охранника предприятия в 2017 году, совершенном для воспрепятствования работе судебных приставов. Половина присяжных не согласились с обвинением. Согласно законодательству, при равенстве голосов вердикт выносится в пользу обвиняемого.

Исходя из этого, Аверьянов был признан непричастным к совершению преступления и освобожден из-под стражи в зале суда. По версии следствия, 27 декабря 2017 года Аверьянов, не желая допускать приставов на территорию фабрики, выстрелил из охотничьего карабина.

От полученного ранения охранник, сопровождавший представителей коммерческой организации, скончался на месте. Кроме того, следователи заявляли, что в 2016 году Аверьянов в ходе ссоры нанес мужчине телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.