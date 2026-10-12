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12 октября, 18:43

Транспорт

Продажа билетов на поезда в Крым вновь будет открываться за 90 суток

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Билеты на поезда "Таврия", отправляющиеся в Крым и обратно, с 13 октября вновь будут доступны за 90 суток до отправления. Об этом сообщила пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".

В компании пояснили, что возвращение данной глубины продаж позволит планировать поездки заранее, в том числе на новогодние праздники.

В частности, привычный срок продаж вернули для составов № 7/8 Санкт-Петербург – Симферополь, № 27/28 Москва – Симферополь ("Таврия Экспресс"), № 91/92 Москва – Симферополь и № 315/316 Адлер – Симферополь.

В пресс-службе также напомнили, что на крымском участке от Керчи вглубь полуострова пассажиров по-прежнему перевозят автобусами. С конца сентября 2026 года глубина продаж на поезда "Таврия" в Крым и обратно составляла 45 суток вместо обычных 90.

До этого Федеральная пассажирская компания продлила действие невозвратных тарифов на 2027 год. При покупке билета по такому тарифу пассажиры получают скидку 20%. Оформить билет необходимо не позднее чем за 5 дней до отправления поезда включительно. Тариф действует на поездки внутри России и распространяется на места в последнем четырехместном купе купейных вагонов.

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