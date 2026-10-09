ЦППК перевезла в Белоруссию более 62 тыс пассажиров за полгода

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ЦППК перевезла свыше 62 тысяч пассажиров на международных пригородных маршрутах в Белоруссию. Об этом сообщила директор по развитию компании Елена Ерохова.

Беспересадочные рейсы соединяют российский Смоленск с белорусскими Оршей и Витебском с апреля 2026 года. С апреля по сентябрь включительно на направлении Смоленск – Орша ЦППК перевезла около 27 тысяч человек, между Смоленском и Витебском – более 35 тысяч.

"Новые трансграничные маршруты пользуются спросом у пассажиров", – сказала Ерохова.

По ее словам, наивысший спрос на рейсы до Витебска произошел в выходные июльские дни и во время фестиваля "Славянский базар". За три летних месяца пассажиропоток составил 38 тысяч человек, из них больше всего в августе – 14 тысяч пассажиров.

На маршруте Смоленск – Витебск – Смоленск курсируют дизель-поезда, которые официально классифицируются как рельсовые автобусы, а на направлении Смоленск – Орша – Смоленск – составы ЭП3Д.

Ранее стало известно об индексации тарифов на проезд в скорых и скоростных пригородных поездах повышенной комфортности, относящихся к Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Изменения с 1 октября затронули станции Химки, Сходня, Зеленоград-Крюково, Алабушево и Подсолнечная. Кроме того, индексация коснулась как разовых билетов, так и абонементных проездных документов на поезда 7000-й категории.

