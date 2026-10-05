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05 октября, 10:26

Транспорт

Первые турникеты столичного производства установили на МЦД

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Первые турникеты столичного производства установили на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщила пресс-служба Дептранса города в MAX.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) на станции Электрозаводская МЦД-3 обновили два турникета. До конца года их также установят на 3-м диаметре.

По словам заммэра, турникеты позволяют поддерживать актуальные способы оплаты проезда.

"Турникеты обладают: улучшенной антивандальной защитой всей конструкции. Яркой цветовой подсветкой и виброоткликом, которые помогают понять статус оплаты поездки. Эргономичным тонким корпусом, позволяющим максимально эффективно использовать пространство", – добавили в департаменте.

Кроме того, новые турникеты планируются на обновленных станциях Ярославского и Павелецкого направлений. Всего до конца 2031 года в метро, на Московском центральном кольце (МЦК), МЦД и железнодорожных станциях появятся более 4,5 тысячи турникетов нового поколения, которые будут срабатывать быстрее предыдущих моделей благодаря московским инновациям, подчеркнул Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве регулярно проверяют корректную работу инфраструктуры метрополитена. По словам мэра, безопасность и комфорт пассажиров остаются главным приоритетом. За состоянием путей, тоннелей и станций следят специалисты диагностических поездов.

Например, поезда "Синергия-1" и "Синергия-2", созданные на базе вагонов "Номерной", проверяют геометрию рельсовой колеи, выявляют дефекты рельсов и ведут видеосъемку верхнего строения пути. Каждая линия обследуется ими в среднем 3–4 раза в месяц.

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