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05 октября, 13:19

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Психолог Абравитова: страх клоунов может быть связан с неопределенностью и детским опытом

Психолог рассказала, почему люди боятся клоунов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Страх перед клоунами может возникать из-за сочетания особенностей работы психики, культурных ассоциаций и детского опыта, сообщает RT со ссылкой на клинического психолога Марианну Абравитову.

По словам специалиста, одна из причин связана с тем, что человек не может полноценно распознать эмоции и намерения клоуна. Яркий грим скрывает мимику и мелкие движения лица, по которым люди обычно оценивают поведение окружающих. Из-за этого мозгу сложнее предугадать действия другого человека, а неопределенность может восприниматься как потенциальная угроза.

Такая невозможность понять эмоциональное состояние клоуна способна вызывать тревогу, которая у некоторых людей перерастает в фобию. Дополнительные ассоциации может создавать сам грим – белое лицо и красные губы иногда подсознательно напоминают признаки болезни или образ мертвого человека.

На восприятие клоунов также повлияла массовая культура. До середины XX века этот персонаж в основном воспринимался как комический, однако в конце прошлого столетия в кино и сериалах он все чаще стал представать в образе злодея или лицемера. В частности, страх мог усиливаться благодаря экранизациям произведений писателя Стивена Кинга и другим фильмам с пугающими клоунами.

Отдельную роль в формировании фобии может сыграть детский опыт. Громкое или навязчивое поведение клоуна, нарушение личного пространства и привычных социальных норм способны восприниматься ребенком как вторжение. При этом он не понимает, кто скрывается под гримом и чего от этого человека можно ожидать.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что улыбка может немного улучшить настроение, однако не способна избавить человека от тревоги, депрессии или выгорания. Он отметил, что в общении улыбка воспринимается как сигнал безопасности, но чрезмерная сосредоточенность на собственной мимике может, наоборот, мешать следить за реакцией собеседника.

По словам специалиста, особенно важно это учитывать во время деловых переговоров и собеседований. При этом улыбка должна быть естественной – если человек улыбается только губами, окружающие могут почувствовать фальшь и отнестись к нему настороженно.

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