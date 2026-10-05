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05 октября, 13:04

Экономика

МРОТ в России достигнет 35 тыс рублей к 2030 году

Фото: depositphotos/Tiko0305

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году достигнет 35 тысяч рублей – поставленная Владимиром Путиным задача будет выполнена, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Уже в 2027 году МРОТ увеличится до 28 тысяч 935 рублей. Министр сообщил об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы. По его словам, повышение МРОТ позволит ускорить рост доходов работников с небольшими зарплатами.

Одновременно с этим в 2027 году увеличится и прожиточный минимум. Его размер вырастет на 6,8% и составит 20 тысяч 227 рублей. От этого показателя зависят размеры пособий и социальных выплат.

Ранее руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что минимальная заработная плата в России должна составлять не менее 60 тысяч рублей. Он также предложил установить прожиточный минимум на уровне не менее 45 тысяч рублей, а для борьбы с бедностью ввести 13-ю зарплату и пенсию, повысить материнский капитал и закрепить возможность получения родительских выплат.

В России с 2027 года может вырасти минимальный размер больничного

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