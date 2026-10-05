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Российские военные продолжат выполнять свои задачи независимо от того, эвакуируют ли зарубежные страны свои дипломатические представительства из Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, игнорируют ли европейские дипломаты предостережения Москвы и берут ли на себя ответственность за последствия, представитель Кремля подтвердил: "Безусловно, это так".

Песков также напомнил, что министерство иностранных дел и министерство обороны России неоднократно предупреждали зарубежные дипмиссии об опасности дальнейшей работы в Киеве.

"Решение – за теми странами, которые имеют в Киеве свои дипломатические представительства", – добавил пресс-секретарь президента.

Ранее в МИД России заявили, что массированные удары возмездия по военным объектам на Украине будут продолжены. Повторное предостережение ведомство адресовало иностранным гражданам и дипломатам, призвав их не находиться рядом с объектами военного назначения.

При этом западные СМИ пришли к выводу, что украинская система ПВО не справляется с новейшими российскими разработками. Как отметили журналисты, Киев все больше напоминает зону боевых действий.