Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 13:08

Политика
Главная / Новости /

Песков: военные РФ продолжат работу при любом решении стран о работе их посольств в Киеве

Военные РФ продолжат работу при любом решении стран о работе их посольств в Киеве – Песков

Фото: kremlin.ru

Российские военные продолжат выполнять свои задачи независимо от того, эвакуируют ли зарубежные страны свои дипломатические представительства из Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, игнорируют ли европейские дипломаты предостережения Москвы и берут ли на себя ответственность за последствия, представитель Кремля подтвердил: "Безусловно, это так".

Песков также напомнил, что министерство иностранных дел и министерство обороны России неоднократно предупреждали зарубежные дипмиссии об опасности дальнейшей работы в Киеве.

"Решение – за теми странами, которые имеют в Киеве свои дипломатические представительства", – добавил пресс-секретарь президента.

Ранее в МИД России заявили, что массированные удары возмездия по военным объектам на Украине будут продолжены. Повторное предостережение ведомство адресовало иностранным гражданам и дипломатам, призвав их не находиться рядом с объектами военного назначения.

При этом западные СМИ пришли к выводу, что украинская система ПВО не справляется с новейшими российскими разработками. Как отметили журналисты, Киев все больше напоминает зону боевых действий.

Читайте также


властьполитика

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика