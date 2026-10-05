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05 октября, 13:37

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SCMP: китайские врачи провели операцию на легком у плода в утробе матери

Китайские врачи провели операцию на легком у плода в утробе матери

Фото: depositphotos/wedmov

Китайские специалисты провели внутриутробную операцию по уменьшению опухоли легкого у плода. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Опухоль обнаружили у ребенка 40-летней женщины на 22-й неделе беременности. Новообразование размером 5 сантиметров полностью занимало правую грудную полость плода, сдавливало сердце и легкие и спровоцировало опасное скопление жидкости в брюшной полости. После обследования врачи диагностировали у ребенка микрокистозную врожденную мальформацию дыхательных путей легких.

Обычные способы лечения в этом случае не подходили: опухоль состояла из множества небольших кист и не имела центрального кровеносного сосуда. Поэтому команда специалистов из Шэньчжэня и Гонконга решила провести процедуру непосредственно во время беременности.

Под контролем высокоточного УЗИ врачи провели тонкую абляционную иглу через живот матери, стенку матки и грудную клетку плода. Воздействием интенсивного тепла через иглу им удалось уменьшить опухоль. Спустя три дня ее объем сократился, а скопление жидкости исчезло.

Ребенок появился на свет на 37-й неделе беременности. Врачи оценили его состояние как отличное. Сейчас малышу четыре месяца, его состояние остается стабильным.

Ранее в Видном спасли новорожденную, которая весила всего 490 граммов. Она появилась на свет на 24-й неделе беременности после экстренной госпитализации матери с тяжелыми осложнениями. Ребенок долгое время находился в тяжелом состоянии и около 2 месяцев выхаживался специалистами в отделении реанимации.

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