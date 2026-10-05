Песков заявил, что спецслужбы РФ имеют потенциал для отслеживания ситуации у границ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны и другие службы России несомненно обладают необходимым разведывательным потенциалом, чтобы отслеживать ситуацию вокруг границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал ранее распространившуюся в западных СМИ новость о том, что Эстония направляет своих военных ближе к границе с Россией. Журналисты писали, что Таллин следует стратегии якобы "активной обороны", чтобы не допустить возможного вторжения.

При этом в российском Совфеде назвали действия прибалтийского государства провокацией. Подобные маневры Эстонии и других сопредельных РФ стран не должны смущать Москву, указал сенатор Григорий Карасин. Он подчеркнул, что попытки оказать давление на Россию останутся безрезультатными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, с иронией отреагировала на появившиеся сообщения о передислокации эстонских военных к российским границам. В беседе с журналистами она напомнила, что на последней странице газеты "Комсомольская правда" публикуют анекдоты и фотографии девушек. По мнению дипломата, подобные новости больше подходят именно для такого раздела.