Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 13:33

Политика
Главная / Новости /

AD: Зеленский своими заявлениями спровоцировал жесткую реакцию ВС РФ

Зеленский своими заявлениями спровоцировал жесткую реакцию ВС РФ – СМИ

Фото: AP Photo/Dan Bashakov

Украинский лидер Владимир Зеленский своими угрозами лишь спровоцировал жесткую реакцию со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ), передает итальянское издание L'Antidiplomatico (AD).

Журналисты прямо возложили ответственность за последнюю эскалацию на Зеленского из-за его слов об усилении атак. В статье говорится, что послание Москвы очень понятное: чем больше ударов нанесет киевский режим по российской территории, тем жестче будет ответ.

Зеленский, в частности, говорил, что Киев будет наращивать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). В Минобороны РФ подчеркнули, что в ответ на это будут усилены удары по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины.

При этом в Кремле указывали, что российские военные продолжат выполнять свои задачи независимо от того, эвакуируют ли зарубежные страны свои дипломатические представительства из украинской столицы.

Читайте также


политика

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика