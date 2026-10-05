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Украинский лидер Владимир Зеленский своими угрозами лишь спровоцировал жесткую реакцию со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ), передает итальянское издание L'Antidiplomatico (AD).

Журналисты прямо возложили ответственность за последнюю эскалацию на Зеленского из-за его слов об усилении атак. В статье говорится, что послание Москвы очень понятное: чем больше ударов нанесет киевский режим по российской территории, тем жестче будет ответ.

Зеленский, в частности, говорил, что Киев будет наращивать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). В Минобороны РФ подчеркнули, что в ответ на это будут усилены удары по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины.

При этом в Кремле указывали, что российские военные продолжат выполнять свои задачи независимо от того, эвакуируют ли зарубежные страны свои дипломатические представительства из украинской столицы.

