Тренер сборной Ирландии заявил, что игрок команды Израиля плюнул в него

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Тренер по физической подготовке сборной Ирландии Дэмиен Дойл заявил, что один из футболистов сборной Израиля плюнул в него в перерыве матча Лиги наций. Об этом сообщает Irish Mirror.

Встреча группы 3 лиги B прошла 4 октября на нейтральном поле в сербском городе Бачке-Тополе и завершилась со счетом 0:0. В предыдущем матче между командами 27 сентября в венгерском Дебрецене (3:0) ирландцы вышли на поле с траурными повязками в память о погибших в конфликте в секторе Газа.

Во время исполнения гимна Израиля они демонстративно опустили головы и смотрели на газон. Команды и капитаны не пожали друг другу руки, соперники отказались от рукопожатий и в ответной встрече.

По словам Дойла, инцидент с неназванным игроком сборной Израиля произошел на пути в подтрибунное помещение на глазах у сотрудников службы безопасности стадиона и местной полиции. Это спровоцировало потасовку между представителями двух команд.

Испанскому арбитру Хуану Мартинесу Мунуэре, который не видел самого плевка, пришлось вмешаться, чтобы разнять игроков и тренеров. После игры главный тренер ирландской команды Хеймир Хадльгримссон обвинил соперников в провокациях. Он отметил, что было много случаев, которые могли привести к эскалации конфликта, но его команда проявила благоразумие.

"Мне показалось, что в этом и заключался замысел – попытаться запугать нас и спровоцировать на какую-нибудь глупость. Поэтому нужно отдать должное игрокам за то, как они справились со своими эмоциями", – сказал специалист.

Хадльгримссон также добавил, что сборную Ирландии не следует снова ставить в ситуацию, когда ей придется играть с командой Израиля.

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) отказалась отстранять клубы и сборные Израиля от турниров под эгидой федерации. С соответствующим требованием выступила Палестинская футбольная ассоциация еще в 2024 году. Она потребовала отстранить израильские команды от международных соревнований на фоне конфликта в секторе Газа.

Вместе с тем FIFA выступила за продолжение диалога и предложила свои посреднические услуги между Палестинской и Израильской футбольными ассоциациями на оперативном уровне.

