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05 октября, 12:38

Общество

Бывший возлюбленный потребовал от жительницы Малайзии оплатить чеки за 3 года отношений

Фото: 123RF.com/gigisomplak

Жительница Малайзии рассказала, что после расставания с возлюбленным получила от него 3 большие коробки с чеками за все 3 года их отношений. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Wakeup.

Девушка поделилась, что ее бывший партнер коллекционировал чеки после совместных походов в рестораны, кино, поездок и покупок. Когда она интересовалась причиной, он говорил, что это просто привычка и своеобразные сувениры на память. Через несколько дней после расставания все чеки вернулись к ней – разложенные по годам и месяцам.

Бывший молодой человек сообщил девушке, что вычислил совместные расходы и хочет разделить их поровну. Он обратился к ней с просьбой компенсировать ему 50% суммы за приобретения, сделанные в период их отношений.

Женщина отметила, что была шокирована, поскольку считала коллекцию чеков сентиментальной привычкой, а не подробной финансовой отчетностью.

"Я не знала, смеяться мне или плакать", – призналась она.

Ранее в Великобритании суд дал 47-летнему мужчине 18 месяцев общественных работ за попытку взломать дверь дома бывшей девушки в костюме клоуна. Осенью 2025 года водитель автобуса Павел Рабель пришел к дому экс-возлюбленной в маске и клоунском наряде. Он рычал и выл снаружи, а когда женщина в испуге заперла дверь, начал бить по ней топором, пытаясь проломить проход.

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