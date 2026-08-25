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25 августа, 14:13

Происшествия

Мужчина напал с топором на ребенка в Хабаровске

Фото: 123RF.com/butus

Неизвестный мужчина с топором напал на мальчика, который катался на самокате вместе с друзьями в поселке Горького в Хабаровске. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на комментарий матери пострадавшего.

По ее словам, инцидент произошел внезапно. Женщина рассказала, что мужчина вышел из-за гаражей и нанес ребенку удар обухом топора по ноге.

"Ни ребенок, ни мужчина, никто ничего не говорил", – заявила мать пострадавшего.

В результате ее сын получил легкий ушиб тканей. У него обнаружили ссадину на ноге чуть выше колена. По предварительной информации, мальчик может быть не единственным, на кого напал злоумышленник.

Мать пострадавшего обратилась в полицию. В пресс-службе УМВД России по городу заявили, что по факту случившегося начата проверка.

Ранее в дагестанском городе Каспийске 16-летний подросток напал с ножом на 70-летнего таксиста. По данным регионального главка МВД, молодой человек находился на заднем сиденье Chevrolet Monza, когда нанес водителю несколько колото-резаных ранений в области шеи.

Таксист оказал сопротивление и ранил подростка в живот. В результате их доставили в больницу. Во время допроса злоумышленник не смог объяснить причину нападения. В отношении него возбудили дело о покушении на убийство.

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