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Слова президента Финляндии Александра Стубба об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам компании Wildberries вызывают удивление. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает RT.

На пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Киеве Стубб оправдал украинские удары по складам маркетплейса, назвав их "единственным способом" перехода к мирным переговорам с Россией. Он также призвал западных партнеров предоставить Украине больше средств для нанесения ударов вглубь российской территории.

Песков напомнил, что недавно финский лидер говорил о необходимости наладить отношения с Москвой. Теперь же его слова вызывают удивление.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину принять программу восстановления инфраструктурных объектов, которые получили повреждения из-за атак ВСУ. Как указал президент, логистические мощности требуют восстановления в том числе при участии властей. Такую работу необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.