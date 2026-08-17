Wildberries поможет найти работу пострадавшим от атак БПЛА сотрудникам складов

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Wildberries организует ярмарки вакансий и другие мероприятия для сотрудников и исполнителей складов, пострадавших от атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Подобные ярмарки уже прошли в Тульской и Самарской областях. В ближайшее время их планируют провести в Удмуртии, Волгоградской и Пензенской областях, а также Краснодарском крае. Мероприятия компания проводит совместно с профильными ведомствами.

В Wildberries отметили, что варианты дальнейшей занятости для каждого сотрудника рассматриваются индивидуально. В зависимости от ситуации человеку могут предложить продолжить работу на пострадавшем объекте, перевестись на другой склад компании или подобрать другое решение.

Для сотрудников также организовали бесплатный трансфер до других объектов и возможность проживания в общежитиях. Исполнителям повысили стоимость выполнения отдельных операций и подготовили дополнительные бонусные выплаты.

Ранее на логистическом объекте Wildberries в подмосковном Подольске возникло возгорание. Сотрудников заблаговременно эвакуировали. К тушению были привлечены 14 автоцистерн и 56 человек. Логистические цепочки перестроены.

Причиной стала атака БПЛА, которой Московская область подверглась в ночь на 16 августа. Всего было ликвидировано 187 дронов в 10 городских округах.