В Уфе задержали подростков за забег по крыше дома

Фото: Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Уфе задержали троих подростков, которые устроили забег по крыше дома. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России по Башкирии.

По данным ведомства, двое 14-летних подростков забрались на крышу храма на улице Комсомольской. Позднее к ним присоединился еще один мальчик, после чего все трое стали бегать по крыше дома на улице Шафиева.

Сотрудники полиции установили личности всех участников инцидента. Родителей подростков привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где будет решаться вопрос о применении к подросткам мер воспитательного воздействия.

Ранее в Казани 16-летний подросток на питбайке попытался скрыться от преследовавших его за нарушение инспекторов ГИБДД. Во время погони мальчик сбил одного из полицейских. Пострадавшего госпитализировали, а в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье ("Применение насилия в отношении представителя власти").