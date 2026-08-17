Эксперт Семибратов: ЕС может ввести пошлины против стран – партнеров России

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Европейский союз может рассмотреть введение пошлин против государств, которые помогают России обходить санкции, однако реализовать такие меры вряд ли получится. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По его словам, несмотря на заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас о подготовке "крупнейшего" санкционного списка, Европа уже исчерпала реальные инструменты давления. Поэтому Брюссель может прибегнуть к "американскому" варианту, чтобы создать информационный шум.

Например, ЕС может рассмотреть законопроект экс-сенатора США Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он предусматривает возможность введения пошлин в размере 100% против продукции стран, которые позволяют России тем или иным образом обходить ограничения или покупают российскую нефть по стоимости, превышающей установленный потолок.

"Если они попробуют спроецировать подобную схему, то медийно это позволит им говорить о нанесении некоего эфемерного "смертельного удара", – отметил Семибратов.

Однако, скорее всего, у ЕС не получится ввести такие меры из-за внутренних противоречий, а также из-за опасений испортить отношения с другими странами, включая Китай и Индию.

Ранее Каллас заявила, что новый пакет антироссийских санкций станет самым масштабным с начала СВО. Детали пакета пока не раскрываются, однако его официальный текст ожидается уже в ближайшие месяцы. При этом ограничения должны затронуть новые сектора экономики и будут направлены на дальнейшее ослабление российского экспортного потенциала.

