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17 августа, 12:30

Безопасность

Россиян предупредили о шпионском приложении DragonDoll для устройств Android

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи Android-устройств более чем из 26 стран, включая Россию, подверглись атакам новой шпионской программы DragonDoll, которая маскируется под обновление браузера Google Chrome. Об этом РБК сообщила пресс-служба экспертного центра безопасности одной из компаний.

Вредоносное ПО впервые обнаружили весной во время анализа атаки на пользователей из Саудовской Аравии. За два месяца зафиксировали около 150 образцов программы.

Уточняется, что заражение почти во всех случаях происходит по одной и той же схеме. Пользователь попадает на поддельный сайт, оформленный под официальную страницу браузера, и получает предложение обновить Chrome. После нажатия кнопки на устройство устанавливается вредоносное программное обеспечение.

DragonDoll требует от пользователя разрешения специальных возможностей, после чего поэтапно устанавливает на смартфон финальный шпионский модуль, который защищен от обратного анализа, рассказали эксперты. После установки программы злоумышленники могут смотреть, что происходит на устройстве, и удаленно им управлять. В частности, они могут включать и выключать экран, фиксировать нажатия, делать скриншоты и читать сообщения.

"Кроме того, DragonDoll умеет незаметно накладывать поверх настоящих приложений поддельные окна интерфейса и перехватывать введенные пользователем данные. Так злоумышленники получают пароли и ПИН-коды, которые вводит пользователь", – уточнили специалисты.

Более того, функционал шпионского приложения позволяет считывать списки чатов и контактов в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), а также текст и время сообщений прямо с экрана.

DragonDoll также может перехватывать информацию из всплывающих уведомлений. Переписку в других приложениях, включая Viber, приложение собирает путем копирования всего, что видно на экране. Полученные данные шифруются и отправляются на сервер киберпреступников, размещенный на российском хостинге.

Ранее владельцам банковских карт рекомендовали установить ограничения интернет-транзакции по ночам, чтобы снизить риск хищения денег. Сделать это можно в приложении банка. Вместе с этим в МВД России посоветовали установить суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона.

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