Робот-официант в Анкаре потребовал повышения зарплаты и выходной

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В одном из ресторанов Анкары робот-официант по имени Фико начал требовать увеличения зарплаты и еженедельный выходной, сообщил турецкий портал GDH.Digital.

Фико обслуживает клиентов в зале, а данные требования запрограммированы и являются частью общения робота с посетителями и персоналом. Его шуточные просьбы стали частью атмосферы заведения.

Владелец ресторана Сунгур Делигезоглу рассказал, что присутствие робота не создает сложностей, делая атмосферу более позитивной. Кроме того, необычный сотрудник привлек внимание посетителей, став одной из достопримечательностей заведения.

Делигезоглу также признался, что Фико иногда влияет и на других сотрудников, подталкивая их задуматься о повышении зарплаты.

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