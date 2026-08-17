SHOT: некрополисту Москвину разрешили свидания с невестой в психбольнице

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Некрополисту Анатолию Москвину разрешили встречаться в психбольнице с женщиной, которую он называет своей невестой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Журналисты выяснили, что 39-летняя Александра уже несколько раз приезжала к нему в нижегородскую психиатрическую больницу. Сам Москвин поделился с сотрудниками клиники, что женщина претендует на его трехкомнатную квартиру, где в 2011 году были обнаружены мумифицированные тела девочек, которых он называл своими "куклами".

Александра проживает в Лондоне, но прилетает в Россию. Она мастерит необычных кукол без конечностей и нередко выкладывает в соцсети фотографии с кладбищ. С Москвиным женщина познакомилась много лет назад и даже общалась с его матерью.

Некрополист был осужден в 2012 году за надругательство над телами умерших. Мужчина раскапывал на кладбищах в Нижегородской и Московской областях могилы девочек 3–12 лет и делал из их тел мумии. При обыске правоохранители обнаружили у него в квартире свыше 20 тел. Он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

Позже врачи направляли в суд ходатайство о переводе Москвина на амбулаторное лечение, однако отозвали его из-за ухудшения состояния некрополиста.

Через некоторое время СМИ также писали, что психиатрическая больница якобы готовила документы о его выписке. При этом суд опроверг сведения о получении соответствующих бумаг.

