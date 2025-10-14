Суд опроверг новости о возможном освобождении некрополиста Москвина из психбольницы

Фото: depositphotos/feedough

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода опроверг информацию о получении документов о выписке ученого-некрополиста Анатолия Москвина из психиатрической больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Ранее в телеграм-канале Shot сообщалось, что медучреждение, где на принудительном лечении находится Москвин с 2012 года, подает документы в суд для его выписки.

В судебной инстанции отметили, что 7 мая ему продлили срок принудительных мер медицинского характера на 6 месяцев.

"Никаких других материалов в суд не поступало на настоящий момент", – рассказала представительница пресс-службы.

В настоящее время Москвин продолжает лечение в медучреждении.

Ученый-некрополист был осужден в 2012 году за надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Мужчина на протяжении длительного времени на территории Нижегородской и Московской областей раскапывал могилы девочек, извлекал тела, делал из них мумии, которые хранил у себя в квартире.

При обыске у него дома было обнаружено более 20 мумий. Суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

