Серийный убийца Владимир Миргород приговорен ко второму пожизненному сроку

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Головинский суд Москвы назначил серийному убийце Владимиру Миргороду второй пожизненный срок. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мужчина признан виновным в 16 убийствах, а также в покушении на убийство. Кроме того, суд счел доказанной вину Миргорода в двух изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера.

Срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии особого режима.

В конце 2004-го он был арестован по делу об изнасиловании и грабеже, а в начале 2005-го ему назначили 6 лет тюрьмы. На свободу Миргород вышел в 2010-м, однако в октябре того же года его вновь арестовали из-за того, что во время распития спиртных напитков он случайно рассказал знакомому о совершенных убийствах.

В результате мужчина был приговорен к пожизненному сроку в 2012 году. В августе 2024-го Миргороду было предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, сопряженном с изнасилованием. Следователи провели молекулярно-генетические экспертизы, по результатам которых установили причастность злоумышленника к еще 5 эпизодам. В ходе допроса он признал вину.

Расследование дела Миргорода было завершено 31 марта 2025 года. Он подтвердил свою причастность к убийствам и рассказал, как совершал их. Согласно данным прокуратуры, с июня 2000 года по июнь 2004 года в различных районах Москвы и Подмосковья мужчина убил 15 женщин и одного мужчину. Возраст жертв варьируется от 15 до 48 лет.

