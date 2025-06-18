Суд Москвы может признать маньяка Миргорода виновным еще в 16 убийствах

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокурор попросил столичный суд признать серийного маньяка Владимира Миргорода, приговоренного к пожизненному заключению, виновным в убийстве еще 15 женщин и 1 мужчины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Миргорода могут признать виновным в совершении ряда преступлений в соответствии с пунктами "а" и "к" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Вместе с тем злоумышленник обвиняется в покушении на убийство женщины, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

В связи с этим прокурор призвал назначить подсудимому окончательное наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима.

Согласно информации ведомства, в 2024 году в процессе анализа материалов прошлых лет было обнаружено, что результаты судебной молекулярно-генетической экспертизы подтверждают совпадения генетического профиля с ДНК Миргорода.

Для проведения следственных мероприятий Миргорода доставили в Москву. Во время пребывания в следственном изоляторе он признался еще в 16 убийствах.

"С июня 2000 года по июнь 2004 года в различных районах Северного, Северо-Западного и Северо-Восточного административных округов столицы, а также в Московской области жертвами Миргорода стали 15 женщин и один мужчина", – говорится в сообщении.

Возраст погибших варьируется от 15 до 48 лет. С жертвами преступник знакомился под различными предлогами, после чего предлагал им услуги частного извоза или просто провести время вместе, указала пресс-служба.

После этого Миргород совершал нападение в безлюдных местах, применял к жертвам насильственные половые действия и душил их предметами одежды. Затем мужчина оставлял жертв на местах преступлений. Тело одной убитой женщины преступник сбросил в водоем, а еще двух сжег, чтобы скрыть совершенные изнасилования.

Однако одной женщине удалось выжить после нападения маньяка. Когда Миргород оставил ее в лесополосе с множественными ножевыми ранениями, жертву обнаружили прохожие. Ей удалось опознать маньяка по фото, а затем она дала в полиции показания.

"Подсудимый Миргород вину в совершении убийств признал, однако отрицал совершение изнасилований, настаивал на согласии потерпевших на половые акты. Миргород содержится под стражей", – подчеркнуло ведомство.

В конце 2004 года преступника арестовали по делу об изнасиловании и грабеже, а в начале 2005-го ему назначили 6 лет тюрьмы. На свободу маньяк вышел в 2010 году, однако в октябре того же года его снова арестовали из-за того, что во время распития алкоголя случайно рассказал знакомому о совершенных убийствах.

Миргороду назначили пожизненный срок в 2012 году. В августе прошлого года злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц, сопряженном с изнасилованием. Кроме того, по результатам молекулярно-генетических экспертиз следователи установили причастность мужчины к еще 5 эпизодам. В ходе допроса он признал вину.

Также следствие не исключало, что число эпизодов может увеличиться, так как Миргород продолжал рассказывать о новых преступлениях. Например, он признался, что в 2003 году задушил 21-летнюю девушку в подъезде на Череповецкой улице.

Расследование дела Миргорода было завершено 31 марта текущего года. Он подтвердил свою причастность к убийствам и рассказал, как совершал их. В апреле Головинский суд Москвы продлил до 1 октября арест серийному маньяку.