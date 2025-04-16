Суд в Москве продлил до 1 октября арест маньяку Владимиру Миргороду

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Головинский суд Москвы продлил до 1 октября арест серийному маньяку Владимиру Миргороду, который ранее был приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу суда.

В конце 2004 года мужчина был арестован по делу об изнасиловании и грабеже, а в январе 2005-го ему назначили 6 лет тюрьмы. В июле 2010 года Миргород вышел на свободу, но уже в октябре он был вновь арестован. Это произошло из-за того, что злоумышленник во время распития алкоголя случайно рассказал знакомому о совершенных убийствах.

В результате 30 января 2012 года Миргороду назначили пожизненный срок. В августе 2024 года мужчине предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц, сопряженном с изнасилованием. Следователи провели молекулярно-генетические экспертизы, по результатам которых установили причастность злоумышленника к еще 5 эпизодам. В ходе допроса он признал вину.

Следствие не исключало, что число эпизодов может увеличиться, так как Миргород продолжал рассказывать о новых преступлениях. Например, он признался, что в 2003 году задушил 21-летнюю девушку в подъезде на Череповецкой улице.

Расследование дела Миргорода было завершено 31 марта 2025 года. Он подтвердил свою причастность к убийствам и рассказал, как совершал их.

