ФСИН: "битцевский маньяк" заявил о готовности признаться еще в 11 убийствах

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Серийный убийца Александр Пичушкин, который также известен как "битцевский маньяк", сообщил о готовности дать показания по 11 нераскрытым убийствам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Преступник заявил об этом спустя 17 лет пребывания в колонии для пожизненно осужденных. Уточняется, что речь идет об убийствах мужчин и женщин, которые были совершены в столичном районе Северное Бутово.

Данные о причастности Пичушкина к этим нераскрытым преступлениям были получены по итогам совместной работы Главного оперативного управления ФСИН России и Главного управления уголовного розыска МВД России, подчеркнули представители службы.

Александр Пичушкин совершал свои преступления в 1990–2000-х годах. Главным образом убийства происходили в Битцевском лесу в Москве. В общей сложности на счету преступника 49 жертв. От рук серийного убийцы пострадали пожилые люди и дети, а также инвалиды и граждане, страдавшие от психических расстройств.

В октябре 2007 года на основании обвинительного вердикта присяжных Мосгорсуд вынес решение о заключении Пичушкина в колонию особого режима пожизненно. Экспертиза позволила установить, что убийца вменяем, однако у него было выявлено шизопатическое расстройство.

Ранее в ТиНАО был задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске по делу об убийстве. По предварительной информации, им оказался 35-летний уроженец Грузии. Задержанный был передан в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.