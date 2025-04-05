В Москве росгвардейцы задержали мужчину, разыскиваемого по подозрению в убийстве

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии РФ по Москве

Росгвардейцы 4 апреля задержали в ТиНАО мужчину, находившегося в федеральном розыске по делу об убийстве, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии РФ по Москве.

Днем экипажу Росгвардии поступил сигнал о том, что в Сосенском поселении был замечен человек, который находится в розыске по подозрению в убийстве на территории другого государства. После чего сотрудники выехали на адрес и в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого. По предварительной информации, им оказался 35-летний уроженец Грузии. Задержанный был передан в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Москве неизвестный мужчина при задержании открыл стрельбу из травматического пистолета в сторону сотрудников полиции. После чего сотрудники применили свое табельное оружие, нападавший получил огнестрельное ранение и был задержан. Никто из полицейских не пострадал.

Также в столице 3 апреля был задержан подозреваемый в убийстве мужчины. Предварительно, он совершил преступление из ревности.