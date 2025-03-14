14 марта, 18:10Происшествия
После стрельбы у детсада в ТиНАО возбуждено дело о хулиганстве
Фото: телеграм-канал "КОММУНАРКА"
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в связи со стрельбой рядом с частным детским садом в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Ведомство уточнило, что инцидент произошел около частного детсада на улице Липовый Парк. Между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник 1987 года рождения выстрелил из травматического оружия в мужчину, сопровождавшего его бывшую жену.
Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры ТиНАО, сказано в сообщении.
Стрельба произошла 14 марта в Коммунарке. Прокуратура Москвы сообщала, что в результате инцидента пострадал один человек.
Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции. Пострадавших среди воспитанников и персонала учреждения нет, уточнила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Уголовное дело возбуждено после стрельбы в ТЦ в Мытищах