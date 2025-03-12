В Подмосковье после потасовки со стрельбой задержаны более 40 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье произошла потасовка со стрельбой, в результате которой были задержаны 42 человека. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на площади Ленина в Ногинске. Предварительно установлено, что между участниками произошел конфликт, переросший в потасовку. В ходе драки один из присутствующих открыл стрельбу.

Местные жители вызвали сотрудников полиции. Одному из участников конфликта понадобилась помощь медиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Дальнереченске Приморского края мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета в сторону собаки породы шпиц. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.