Экспертиза признала вменяемым москвича, обвиняемого в убийстве и стрельбе в полицейских

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Москвич, обвиняемый в убийстве мужчины и нападении на полицейских летом 2024 года, в момент совершения преступлений был вменяем, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Обвиняемый каким-либо психическим расстройством в период совершения преступления не страдал", – отметили там.

Мужчина с детства знал убитого, который якобы неоднократно издевался над ним и избивал его, сообщили в прокуратуре. По версии надзорного ведомства, обвиняемый много лет копил обиду, но в итоге не смог сдержать эмоции.

Инцидент произошел 6 июня 2024 года на улице Алексея Свиридова. Андрей Демин, которого обвиняют в преступлении, пришел к дому своей жертвы, заклеил подъездную видеокамеру и стал ждать появления мужчины.

Когда тот вышел, обвиняемый выстрелил в него несколько раз. В результате погиб Константин Балишанский 1989 года рождения. Затем злоумышленник попытался скрыться от полицейских, открыв по ним огонь, но его удалось задержать.

Подсудимому выдвинули обвинения в убийстве, совершенном общеопасным способом, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте огнестрельного оружия и незаконном изготовлении оружия.

