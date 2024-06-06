06 июня, 12:37Происшествия
Очевидец рассказала о начале стрельбы на западе Москвы
По ее словам, произошедшее она видела из окна.
"Еще после первого выстрела в нашем дворе погибший забежал за машину, посидел, потом схватился за спину и побежал вдоль нашего двора", – заявила она.
О стрельбе, в результате которой погиб человек, стало известно днем 6 июня. Тело мужчины обнаружили на улице Алексея Свиридова в районе дома номер 13. В городе ввели план "Перехват" для поимки злоумышленника, стрелявшего в мужчину. При этом на участке, где произошло преступление, временно перекрыли движение.
Как уточнили СМИ со ссылкой на полицию, погибшим был 34-летний Константин Балишанский. СК России уже завел дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
По предварительным данным МВД, убийство может быть заказным – стрелок целенаправленно выстрелил несколько раз в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся.
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