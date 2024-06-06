Очевидец рассказала о начале стрельбы на западе Москвы

Видео: Москва 24

Свидетель стрельбы на западе Москвы рассказала, как развивались события произошедшего. Об этом женщина по имени Татьяна сообщила Москве 24.

По ее словам, произошедшее она видела из окна.

"Еще после первого выстрела в нашем дворе погибший забежал за машину, посидел, потом схватился за спину и побежал вдоль нашего двора", – заявила она.

О стрельбе, в результате которой погиб человек, стало известно днем 6 июня. Тело мужчины обнаружили на улице Алексея Свиридова в районе дома номер 13. В городе ввели план "Перехват" для поимки злоумышленника, стрелявшего в мужчину. При этом на участке, где произошло преступление, временно перекрыли движение.

Как уточнили СМИ со ссылкой на полицию, погибшим был 34-летний Константин Балишанский. СК России уже завел дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

По предварительным данным МВД, убийство может быть заказным – стрелок целенаправленно выстрелил несколько раз в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся.

