Шестерых участников драки с поножовщиной на юге Москвы выдворят из РФ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Шестерых участников драки в Бирюлеве Западном выдворят из России за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы со ссылкой на решение Нагатинского суда.

Согласно результатам изучения материалов дел и протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ и частью 3 статьи 18.8 КоАП РФ, Машарифзода Д. С., Камолов Ж. Ж. у., Гусейнов Н. Ф. о., Курбанов М. А. у., Ражабов С. Д. признаны виновными, им назначен штраф в размере пяти тысяч рублей с выдворением из РФ.

Кроме того, Солаев И. Б. у. признан виновным в соответствии с частью 5 статьи 18.8 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере семи тысяч рублей и также определили выдворение из России.

Конфликт со стрельбой произошел в столичном районе Западное Бирюлево на улице Медынского вечером 21 мая. В результате произошедшего пострадали два человека.

Столичная прокуратура сообщала, что причиной конфликта стало замечание в сторону женщины из-за ее действий. При обысках у семи задержанных человек изъяли предметы, использовавшиеся в качестве оружия.

