Два человека пострадали в ходе стрельбы на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двух человек госпитализировали после стрельбы на Медынской улице на юге Москвы. Об этом заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, передает ТАСС.

"Прибывшими на место происшествия полицейскими ряд граждан задержан. Двое пострадавших с ножевыми ранениями обнаружены недалеко от места происшествия и госпитализированы", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности остальных участников, а также принимают меры по их задержанию. В полицейском отделе сейчас находятся трое из них. При этом поиск остальных участников конфликта ведется, в том числе при помощи камер видеонаблюдения.

В МВД добавили, что информация о потасовке поступила в службу в 19:26 по московскому времени. По предварительным данным, в ней участвовали около 15 человек.

О стрельбе стрельбе на юге Москвы стало известно вечером 21 мая. Изначально сообщалось о 10 участниках потасовки. По данным СМИ, конфликт начался с драки, а затем перерос в стрельбу.

Ранее на севере Москвы также произошла стрельба. Конфликт произошел между тремя местными жителями. Двух участников конфликта, находящихся в состоянии опьянения, доставили к правоохранителям и возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.