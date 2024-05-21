21 мая, 21:12Происшествия
Два человека пострадали в ходе стрельбы на юге Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Двух человек госпитализировали после стрельбы на Медынской улице на юге Москвы. Об этом заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, передает ТАСС.
"Прибывшими на место происшествия полицейскими ряд граждан задержан. Двое пострадавших с ножевыми ранениями обнаружены недалеко от места происшествия и госпитализированы", – говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают личности остальных участников, а также принимают меры по их задержанию. В полицейском отделе сейчас находятся трое из них. При этом поиск остальных участников конфликта ведется, в том числе при помощи камер видеонаблюдения.
В МВД добавили, что информация о потасовке поступила в службу в 19:26 по московскому времени. По предварительным данным, в ней участвовали около 15 человек.
О стрельбе стрельбе на юге Москвы стало известно вечером 21 мая. Изначально сообщалось о 10 участниках потасовки. По данным СМИ, конфликт начался с драки, а затем перерос в стрельбу.
Ранее на севере Москвы также произошла стрельба. Конфликт произошел между тремя местными жителями. Двух участников конфликта, находящихся в состоянии опьянения, доставили к правоохранителям и возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
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