Стрельба произошла на юге Москвы

Видео: телеграм-канал SHOT

Конфликт со стрельбой произошел на юге Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент случился между гражданами на Медынской улице. Предположительно, в ходе конфликта было применено травматическое оружие. В результате стрельбы есть пострадавшие.

В настоящее время ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие решение о возбуждении уголовного дела по данному факту на контроле в прокуратуре.

В ТАСС со ссылкой на оперативные службы добавили, что ЧП произошло в Западном Бирюлеве. По словам собеседника издания, на юге Москвы сначала началась драка с участием более 10 человек. Затем один из ее участников устроил стрельбу.

По данным собеседника СМИ, часть участников потасовки могла скрыться с места происшествия, их уже ищут. В настоящее время место ЧП оцеплено. На месте инцидента работает полиция и находятся несколько машин скорой помощи.

Ранее в подмосковном Серпухове между покупателем и продавцом произошел конфликт, который закончился стрельбой. Уточнялось, что посетитель обстрелял торговца из травматического пистолета. Злоумышленника уже задержали.

