Конфликт на западе Москвы закончился стрельбой из травмата

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Житель столицы попал в больницу с ранениями от травматического оружия. Перед этим он повздорил с тремя неизвестными, передает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.

Со слов очевидцев, вечером 13 мая между мужчинами произошел конфликт на Озерной улице. В какой-то момент участник ссоры несколько раз выстрелил в своего оппонента. Затем он и еще двое скрылись, а раненный гражданин 1993 года рождения остался дожидаться полиции и скорой.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют. МВД проводит проверку.

