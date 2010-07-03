Двое неизвестных в ТиНАО ранили мужчину из травмата

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Двое неизвестных в ТиНАО ранили мужчину из травматического оружия и скрылись, сообщает Агентство "Москва".

В полицию об инциденте сообщили из больницы, куда доставили мужчину с огнестрельными ранениями. Сам пострадавший рассказал, что конфликт с неизвестными у него произошел в поселке Коммунарка на улице Александры Монаховой.

Правоохранители принимают все необходимые меры, чтобы найти злоумышленников. Устанавливаются обстоятельства и причины конфликта.