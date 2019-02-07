В Москве школьница выстрелила себе в лицо из травмата

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Следственный комитет проводит проверку по факту получения школьницей огнестрельного ранения, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по столице.

По предварительным данным, девочка 2004 года рождения без ведома родителей достала в квартире травматический пистолет и выстрелила по неосторожности себе в лицо.

Инцидент произошел на улице Малая Полянка. Ребенка доставили в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.