04 мая, 22:50Происшествия
Полиция задержала стрелявшего в ходе конфликта на севере Москвы
Фото: телеграм-канал SHOT
Правоохранителям удалось поймать открывшего стрельбу в ходе конфликта на Коровинском шоссе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию столичного главка МВД РФ.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали стрелявшего", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
О стрельбе на Коровинском шоссе стало известно ранее. Между тремя мужчинами произошел конфликт, переросший в потасовку. Во время разборок один из участников открыл огонь, а затем скрылся с места происшествия. Двух других с признаками опьянения доставили в полицию.
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