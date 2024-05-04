Полиция задержала стрелявшего в ходе конфликта на севере Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

Правоохранителям удалось поймать открывшего стрельбу в ходе конфликта на Коровинском шоссе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию столичного главка МВД РФ.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали стрелявшего", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

О стрельбе на Коровинском шоссе стало известно ранее. Между тремя мужчинами произошел конфликт, переросший в потасовку. Во время разборок один из участников открыл огонь, а затем скрылся с места происшествия. Двух других с признаками опьянения доставили в полицию.

