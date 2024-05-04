Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стрельба произошла в ходе конфликта на севере Москвы. О происшествии пишет ТАСС со ссылкой на данные столичного главка МВД РФ.

"Около 20:35 возле дома 19 на Коровинском шоссе между тремя местными жителями произошел бытовой конфликт, переросший в потасовку. В ходе конфликта один из участников произвел выстрел, предварительно из травматического оружия, после чего скрылся", – рассказали в ведомстве.

Двух участников конфликта, находящихся в состоянии опьянения, доставили к правоохранителям. В настоящее время полиция ищет стрелявшего.

Ранее мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной торгового центра в Москве.

Инцидент произошел 29 апреля в ТЦ на улице Святоозерской. Между супругами произошел конфликт на почве ревности, в результате которого 36-летний мужчина нанес ножом 29-летней жене множественные удары, в том числе в область шеи и головы.

