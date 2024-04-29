Двое полицейских погибли в результате вооруженного нападения на наряд ДПС в КЧР

Фото: телеграм-канал "МВД по КЧР"

Два полицейских погибли и еще четверо силовиков пострадали в результате вооруженного нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по региону.

"В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области", – говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленники, подъехав на автомобиле к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия.

Сотрудники полиции открыли ответный огонь, при этом на одном из нападавших сработало взрывное устройство. Пятеро злоумышленников были уничтожены на месте.

Для координации работы правоохранителей на место происшествия прибыли глава ГУ МВД РФ по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин и начальник МВД по КЧР полковник полиции Владимир Нефедов.

Специалисты нашли на месте происшествия несколько самодельных взрывных устройств. В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Пострадавших полицейских госпитализировали в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

22 апреля злоумышленники с использованием огнестрельного оружия напали на наряд полиции МО МВД России "Карачаевский", похитив после табельное оружие и боеприпасы. От полученных ранений двое сотрудников скончались на месте, еще один пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следователи завели уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов" и "Хищение оружия и боеприпасов".

Вскоре силовые структуры обнаружили машину объявленных в розыск подозреваемых, которые напали на полицейских в Карачаево-Черкесии.

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