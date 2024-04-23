Пять человек объявили в розыск после обстрела наряда ППС в Карачаево-Черкесии

Фото: телеграм-канал "Следком"

Пять человек объявили в розыск после обстрела наряда патрульно-постовой службы в Карачаево-Черкесии, сообщается в телеграм-канале следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, разыскиваются Руслан Эльканов 1997 года рождения, Ахмат Эльканов 1999 года рождения, Казбек Джазаев 1994 года рождения, Руслан Семенов 1988 года рождения и Владимир Аверьянов Владимир 1989 года рождения. Они покинули место происшествия и скрываются от органов предварительного следствия.

22 апреля на наряд полиции МО МВД России "Карачаевский" напали с использованием огнестрельного оружия, похитив табельное оружие и боеприпасы. От полученных ранений двое сотрудников скончались на месте. Еще один пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов" и "Хищение оружия и боеприпасов".

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В республике введен план "Сирена" по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Глава КЧР Рашид Темрезов уверен, что правоохранительные органы сработают оперативно и сделают все возможное, чтобы найти злоумышленников, которые понесут самое суровое наказание.

Он также выразил соболезнования семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников МВД, а также пожелал скорейшего выздоровления раненому сотруднику. Темрезов уточнил, что погибли заместитель командира мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции лейтенант полиции Мурат Калаханов и полицейский-водитель сержант полиции Роман Гущин.