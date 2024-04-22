Полицейские погибли при обстреле патрульно-постовой службы в Карачаево-Черкесии

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике"

При обстреле наряда патрульно-постовой службы в Карачаево-Черкесии погибли 2 полицейских и 1 ранен. Об этом сообщается в соцсети "ВКонтакте" СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике.

По данным следствия, 22 апреля неизвестный напал на несущий службу наряд полиции МО МВД России "Карачаевский". Фигурант, используя огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему. На месте происшествия от полученных ранений скончались двое. Третий потерпевший госпитализирован в медучреждение, он находится в тяжелом состоянии, уточнили в МВД.

СК России по Карачаево-Черкесской Республике завел уголовное дело по статье 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), части 1 статьи 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему"), пункта "б" части 4 статьи 226 УК РФ ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств").

В настоящий момент СК устанавливает обстоятельства совершенного преступления. Оперативники ищут местонахождение подозреваемого лица с целью задержания.

Ранее мужчина ранил ножом двух полицейских в Уфе. Одного из пострадавших доставили в госпиталь ветеранов войн, второй полицейский отказался от помощи медработников.