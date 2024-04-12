Мужчина ранил ножом двух полицейских в Уфе

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Житель Уфы, вооружившись ножом, ранил двух полицейских на улице Карла Маркса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Башкирии.

"Мужчина нанес ножом раны двум оперативникам", – говорится в сообщении.

Одного из пострадавших доставили в госпиталь ветеранов войн, второй полицейский отказался от помощи медиков. Сейчас на месте произошедшего работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

До этого мужчина в состоянии алкогольного опьянения пригрозил курьеру незаряженным пистолетом и заставил его раздеться. Сотрудник службы доставки, выполняя заказ, отказался выполнять требования мужчины и уехал на велосипеде. После этого мужчина "выстрелил" в спину курьеру еще пять раз.

