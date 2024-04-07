СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Щелково

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Щелковском городском округе Подмосковья. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы регионального управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов по статье 317 УК РФ", – указали там.

Как уточнили в СК, двух раненных полицейских обнаружил прохожий. Они находились в бессознательном состоянии на проселочной дороге в районе рабочего поселка Фряново, однако один из них затем скончался от огнестрельных ранений.

"На место незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области", – добавили там.

Подчеркивается, что на месте преступления работает группа наиболее опытных следователей и криминалистов. Сейчас специалисты проводят осмотр, а также принимают все меры для установления всех обстоятельств дела и розыска нападавших.

В пресс-службе СКР указали, что расследование дела будет поставлено на контроль главой ведомства Александром Бастрыкиным. В частности, руководителю подмосковного СК поручено представить доклад главе СКР о первоначально установленных в ходе расследования обстоятельствах произошедшего.

Неизвестные напали на двух сотрудников МВД 7 апреля, все произошло на востоке Московской области. СМИ отмечали, что злоумышленники смогли скрыться с места преступления на мотоцикле. Из-за этого на территории региона ввели план "Перехват".