Ликвидированные в Ингушетии террористы связаны с салафитским движением

Фото: телеграм-канал "Военное обозрение"

Ликвидированные в Ингушетии террористы были причастны к салафитскому движению и дислоцирующейся в Турции деструктивной организации, сообщил полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в регионе под руководством секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

По его словам, они позиционировали себя как участники так называемой Ингушской освободительной армии, о создании которой объявляла деструктивная неправительственная организация "Комитет ингушской независимости", дислоцирующийся в Турции.

2 марта на четырех улицах города Карабулак в Ингушетии вводился режим контртеррористической операции. В НАК позже уточнили, что боевики планировали устроить несколько резонансных актов терроризма.

По данным комитета, бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ, которые пытались их задержать. Жители домов, прилегающих к району КТО, были эвакуированы.

В ходе контртеррористической операции российским силовикам удалось нейтрализовать шестерых боевиков. Согласно данным НАК, они были приверженцами ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация). Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.