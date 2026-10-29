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29 октября, 14:27

Происшествия

Группа "Русские витязи" сообщила о гибели двух своих пилотов

Фото: vk.ru/АГВП "Русские Витязи"

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" сообщила о гибели двух своих пилотов – полковника Олега Ерофеева и подполковника Владимира Кочетова. Об этом говорится в телеграм-канале группы.

Летчики погибли 21 октября в день плановых полетов. В сообщении группы отмечается, что 29 октября – 9-й день, как жизнь "разделились на до и после".

"Каждая строчка этого текста дается очень непросто, как непросто проходят и все эти дни без наших дорогих друзей, братьев по крылатому строю", – говорится в сообщении.

Оба пилота были выпускниками Качинского высшего военного авиационного училища летчиков.

"Русские витязи" – авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России, базируется на аэродроме Кубинка в Московской области.

Ранее в Уругвае столкнулись два небольших самолета, выполнявших тренировочные полеты. После происшествия один самолет смог приземлиться на территории аэроклуба, а второй упал на землю.

На борту упавшего самолета находился только пилот – 58-летний мужчина, бывший военнослужащий военно-воздушных сил Уругвая. В результате крушения он погиб.

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