Система профилактики повторных инсультов заработала в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В столице начала работать система профилактики повторных инсультов, одной из причин которых становится сужение сонных артерий, снабжающих головной мозг кровью. Об этом в интервью газете "Известия" заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, при госпитализации пациент проходит полное обследование: важно не только устранить последствия инсульта, но и установить, что именно его вызвало.

"Одна из самых частых причин – атеросклероз сонных артерий: бляшки сужают просвет сосуда. Если оставить все как есть, риск повторного инсульта очень высок. Поэтому мы внедрили технологию замкнутого цикла", – пояснила вице-мэр.

Если обследование подтверждает сужение артерии, операцию по удалению бляшки и восстановлению кровотока проводят в том же стационаре и во время той же госпитализации. Если состояние пациента не позволяет оперировать, его направляют на плановую операцию после выписки и восстановления – маршрут определяют заранее.

Кроме того, в городе заработала система, которая автоматически проверяет факторы риска инфаркта и инсульта при сдаче анализов. Если у человека выявляют повышенный холестерин или глюкозу, для него автоматически запускается маршрут обследования.

Для москвичей с уже подтвержденными заболеваниями действует отдельная система на основе искусственного интеллекта. Она непрерывно анализирует медицинские карты людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и находит тех, у кого риск инфаркта или инсульта особенно высок. По каждому такому пациенту врач получает сигнальный лист: какие обследования пропущены и что стоит пересмотреть в лечении.

В настоящее время под таким наблюдением находятся около 100 тысяч человек, ежемесячно к ним добавляется еще порядка 5 тысяч. С начала работы проекта у москвичей среднего возраста число госпитализаций с инсультом уменьшилось более чем на 5%, с инфарктом – более чем на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"В людях это около 400 инсультов и более 230 инфарктов, которых не случилось", – заключила Ракова.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко обратил внимание, что сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в стране. Он уточнил, что в РФ действует сеть сосудистых центров, которые помогают не только при инфарктах и инсультах, но также ориентированы на терапию периферических тромботических осложнений.