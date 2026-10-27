В России могут расширить программу обеспечения лекарствами ряда кардиопациентов

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Минздрав России подготовил проект постановления правительства, который расширяет перечень состояний, при которых пациенты смогут бесплатно получать лекарства в течение двух лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о пациентах, перенесших инфаркт, инсульт, стентирование или операции на сердце. При наличии сопутствующей тяжелой дислипидемии – нарушения концентрации липидов (жиров) в крови – они дополнительно будут получать препараты для ее лечения.

В министерстве пояснили, что расширение перечня лекарств повысит эффективность гиполипидемической терапии у пациентов высокого риска. Это позволит достичь целевых уровней липопротеидов низкой плотности и снизить риск повторных острых сердечно-сосудистых событий.

Ранее в России создали препарат "Дипиарон" в капсулах для лечения диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения. Лекарство действует по новому механизму – препарат связывается с рецептором GPR119 и запускает выработку собственных гормонов в кишечнике, которые помогают регулировать уровень сахара в крови.